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В регистр народонаселения начнут заносить адрес фактического проживания

Фото: Riigi Teataja
Bчера 13:03
Рубрика: Эстония

Правительство Эстонии приняло новую редакцию Закона о регистре народонаселения, согласно которой в регистр будет заноситься не только официальное место жительства, но и адрес фактического местопребывания, а срок уведомления об изменении места жительства сократится с 30 до 14 дней.

Об этом в четверг, 2 февраля, сообщила пресс-служба МВД.

Адрес фактического местопребывания подлежит занесению в регистр, если человек находится по такому адресу более трех месяцев. Таким местом может считаться, в частности, дом престарелых, служба в Силах обороны, общежитие, нахождение за границей во время учебы или командировки. Данные о фактическом местопребывании предоставляются в регистр официальными учреждениями.

Также появится возможность указать в регистре дополнительный адрес, если человек проживает не в одном, а в нескольких местах, что упростит для государства поддержание контакта с людьми.

По словам министра внутренних дел Андреса Анвельта, люди обязаны указывать правильные данные о своем месте жительства. "Каждый человек обязан отвечать за то, чтобы в регистре народонаселения были указаны правильные данные о его месте жительства. Так государство может быстрее связаться с человеком в случае необходимости. Правильные данные о месте жительства также позволяют местным самоуправлениям лучше планировать места в школах и детских садах и прочие необходимые услуги", - пояснил министр.

После вступления закона в силу срок уведомления об изменении места жительства сократится с 30 до 14 дней. В случае переезда за границу об этом будет необходимо сообщать государству как минимум за один месяц до переезда.

Собственные данные в регистре народонаселения можно обновлять в интернете через портал госуслуг или обратившись в местное самоуправление по месту жительства.

Новая редакция Закона о регистре народонаселения вступит в силу 1 января 2019 года.

Андрей Крашевский
Редактор

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