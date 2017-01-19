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Осиновский хочет ограничить объем алкоголя, перевозимого через границы европейских стран

Маргус Цахкна, Евгений Осиновский и Юри Ратас. Фото: Сийм Лыви/ERR
Cегодня 09:29
Рубрика: Эстония

Во время председательства Эстонии в ЕС министр здоровья и труда Евгений Осиновский вместе с министром финансов Свеном Сестером планируют потребовать снижения объема алкоголя, разрешенного к перевозке по всей Европе.

Поскольку в данном случае речь идет об общеевропейской регуляции, то для реализации плана необходимо согласие всех 28 стран, а так как Европейский союз давно не ужесточал единую алкогольную политику в этой области, то министр Осиновский считает предложение целесообразным и разумным, передает ERR Uudised со ссылкой на Eesti Päevaleht.

Европейская комиссия потратила бы на разработку алкогольной политики годы, но Осиновский хочет во время председательства дать свои рекомендации для разработки нового порядка между странами.

По его словам, министры здравоохранения уже давно хотели новую стратегию, но до сих пор комиссия от этого отказывалась.

Между тем Осиновский не смог сказал газете, насколько большими могли бы быть в будущем разрешенные объемы.

"В итоге это все же политический компромисс", – отметил Осиновский.

Ирина Киреева
Редактор

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