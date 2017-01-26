Зампредом фракции Партии реформ в парламенте стал Лаури Луйк
В четверг, 19 января, парламентская фракция Партии реформ выбрала нового вице-председателя. Им стал Лаури Луйк, кандидатуру которого коллеги поддержали единогласно.
Об этом сообщила пресс-служба политической силы, отметив, что вторым вице-председателем остается Марис Лаури.
По словам лидера Партии реформ и председателя фракции Ханно Певкура, Лаури Луйк успешно справится со своими новыми обязанностями, поскольку последние 10 лет он был депутатом Рийгикогу, хорошо знает однопартийцев и с "кухней" парламента знаком не понаслышке.
Фракция Партии реформ состоит из 30 депутатов и является крупнейшей в Рийгикогу.
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