ФОТО: недалеко от Хаапсалу под лед провалился автомобиль

Фотография с места происшествия. Фото: полиция

Спасатели получили сообщение в 18:41. Двое мужчин из провалившегося под лед транспортного средства не могли точно сказать, где они находятся. Спасатели направились к заливу Саунья, чтобы выяснить возможное местонахождение попавших в беду. Мужчины подожгли на льду тростник, чтобы спасатели их нашли. Спасатели заметили огонь и двинулись в его направлении. В 19:56 мужчин нашли. Они были в порядке, им помогли выбраться на берег.

По словам оперативного дежурного Ристо Роомета, молодые люди отправились покататься по льду около Выннусааре приблизительно в двух километрах от берега. Однако лед в этом месте неравномерный из-за растущего тростника и отмелей. Оперативный дежурный напомнил, что при выходе на лед как пешком, так и на транспортном средстве надо знать местонахождение и особенности этого места. "Вчерашние поиски осложнила темнота. К счастью, у мужчин хватило смекалки развести костер из подручных средств и подать сигнал", – сказал Роомет.