Фермеры Эстонии просят изменить ПДД для сельхозтехники

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По оценке председателя комиссии по сельской жизни Хелира-Валдора Сеэдера, строгие правила, установленные для движения сельскохозяйственных машин, не учитывают все обстоятельства. Он пояснил, что сегодня крупногабаритные сельскохозяйственные машины, направляясь на работы в поле, должны сопровождаться одним или двумя автомобилями. "Требование об автомобиле сопровождения слишком обременительно для фермеров и скорее может привести к возникновению опасностей на дорогах", – сказал Сеэдер.

В своем письме Центральный союз земледельцев Эстонии отмечает, что габариты современных агрегатов для возделывания полей – тракторов с двойными колесами, комбайнеров, сеялок и т.д. – зачастую превышают установленные правилами размеры. Эти машины передвигаются на ограниченной территории и только в период полевых работ. Зачастую землевладельцы лучше, чем чиновники, знают, какие опасности для движения могут возникнуть и каковы условия на дорогах.

По мнению земледельцев, автомобили сопровождения могут представлять собой дополнительную опасность для других участников движения, особенно при обгоне, поскольку расстояние обгона увеличивается, а порой обгон становится невозможен. Фермеры также отмечают, что требование невозможно выполнить в связи с сопровождением нескольких сельскохозяйственных машин. Выполнять эти требования сложно и фермеру, который водит трактор или комбайн.