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В начале февраля в Эстонию прибудет рота американских солдат с танками

Иллюстративное фото. Фото:REUTERS/Ints Kalnins/Scanpix
Cегодня 21:06
Источник: BNS
Рубрика: Эстония

Рота 173-й бригады воздушного десанта США, дислоцированная в Тапа, покинет Эстонию во второй половине февраля, а ему на смену прибудет рота 1-го батальона 69-го броневого полка, в состав вооружения этого подразделения входят танки Abrams и боевые машины пехоты Bradley.

Пресс-секретарь 1-й пехотной бригады Эстонии сообщил, что личный состав роты прибудет в Эстонию во второй половине этой недели, а ее тяжелая техника — на следующей неделе. Вооружение роты включает четыре танка M1A2 Abrams и 15 боевых машин пехоты Bradley.

69 -й броневой полк входит в состав боевого подразделения 3-й бригады 4-й пехотной дивизии США, которое с этого года будет размещаться на восточном фланге НАТО.

"Рота пехотинцев 1-го батальона 68-го бронеполка (Charlie Company) на пути в Эстонию, - написало посольство США в Эстонии на своей странице в facebook. - Как технику, так и солдат ожидают в Эстонии 3 февраля. Charlie Company вместе с партнерами по НАТО приступит к учебе сразу по прибытии в Эстонию, чтобы подтвердить приверженность США поддержанию безопасности европейских союзников".

В понедельник на севере Польши прошли совместные учения США и Польши, часть участвовавших в них танков M1A2 Abrams вскоре прибудут в Литву, Латвию и Эстонию, где они достанут до тех пор, пока весной не прибудут согласованные на Варшавском саммите батальоны НАТО, написал Wall Street Journal.

В прибывшей в Польшу через Бременхавен 3-й броневой бригаде США около 3500 военнослужащих, 144 бронемашин Bradley, 87 танков и 18 самоходных гаубиц Paladin. Главный штаб бригады расположен в Польше, через девять месяцев их сменит другое подразделение из США. Подразделения бригады также отправят в Венгрию, другие регионы Польши, Германию и Румынию.

На прошедшем в июле прошлого года саммите НАТО в Варшаве страны альянса решили разместить на восточном фланге альянса четыре международных батальона размером в тысячу человек.

Артур Тооман
Редактор

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