Руководить представительством Еврокомиссии в Эстонии будет Кейт Каземетс

Кейт Каземетс. Фото: Postimees/Scanpix

По данным ERR.ee, гендиректорат Европейской комиссии (ЕК) по вопросом коммуникации выбрал новым главой представительства ЕК в Эстонии Кейта Каземетса. Официально об этом объявят в начале следующего года.

Сам Каземетс и представительство ЕК в Эстонии пока эту новость не подтверждают, передает новостной портал ERR.

"Последний тур собеседования был 21 декабря, теперь нужно дождаться окончательного решения. Сейчас в комиссии каникулы, так что в начале следующего года станет известно об официальном решении", - сказал Каземетс.

В представительстве ЕК в Эстонии сообщили о коллективном отпуске в ЕК. На работу чиновники вернуться лишь 3 января, так что официального решения стоит ждать лишь в конце следующей недели.

Ранее ERR.ee сообщал, что в решающем туре в борьбе за место руководителя представительства ЕК в Эстонии сошлись вице-канцлер по внутреннему рынку Министерства экономики Кейт Каземетс и советник бюро отдела Европы Министерства иностранных дел Таави Тоом.

Внутренний конкурс на замещение вакансии нового руководителя представительства ЕК в Эстонии был объявлен в конце марта, заявления можно было подавать до 5 апреля. Летом конкурс продлили, поскольку подходящих кандидатов не оказалось.

Поскольку полномочия прежнего руководителя представительства Ханнеса Румма истекли 31 августа, исполняющим его обязанности стал Пааво Палк. Румм приступил к руководству представительства 1 сентября 2011 года. До Румма обязанности руководителя представительства Еврокомиссии исполнял также Палк, в 2005-2010 годах представительством руководил Toйво Клаар, который затем перешел на работу во внешнеполитическую службу ЕС.

Каземетс работает вице-канцлером Министерства экономики с января 2016 года.