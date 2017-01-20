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В 2017 году Эстония закупит военного оборудования на 159 млн евро

В Эстонии открылся центр оборонных инвестиций. Фото:Министерство обороны Эстонии
Cегодня 16:18
Рубрика: Эстония

На состоявшемся в Таллинне 13 января открытии Центра оборонных инвестиций, который займется закупкой военного оборудования и финансированием строительства военной инфраструктуры, было озвучено, что объем закупок вырастет с 57 млн евро в 2010 году до 200 млн евро в 2020 году.

Министр обороны Эстонии Маргус Цахкна на открытии центра сказал, что, согласно коалиционному договору, дополнительно к текущим расходам на оборону в размере 2,2% ВВП будет создан инвестиционный фонд, что позволит увеличить объемы закупок, сделает их более прозрачными и профессиональными. Решение о создании центра было принято в конце 2015 года, с 1 января 2017 года он начал работать.

По словам руководителя Центра оборонных инвестиций полковника Рауно Сирка, за последние пять лет объемы закупок в сфере гособороны удвоились. "Если в 2010 году было закуплено военного снаряжения на сумму 57,3 млн евро, то в 2020 году мы ожидаем, что объемы закупок будут составлять около 200 млн евро. Поэтому новый офис позволит делать это оперативно и лучше".

Помимо закупки вооружений и техники центр будет отвечать за проектирование, строительство и управление военной инфраструктурой. В 2010 году на эти цели Министерство обороны потратило 9,8 млн евро, в 2016 году - 16 млн евро. Министерство обороны является одним из трех крупнейших государственных (RKAS и Министерство окружающей среды) управляющих недвижимостью.

В нынешнем году Центр оборонных инвестиций намерен провести 430 тендеров на общую сумму 159 млн евро. Самые важные закупки - это приобретение БМП CV9035 и модернизация кораблей ВМС. Кроме этого, центр будет закупать самоходные артиллерийские установки и стрелковое вооружение. В приоритете стоит и дополнительное приобретение противотанковых ракет, оборудования связи, приборов ночного видения, минометов и артиллерийских орудий.

Артур Тооман
Редактор

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