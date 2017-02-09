Ааб: из зарплаты Эдгара Сависаара не будут вычитать задолженность перед Таллинном

Эдгар Сависаар. Фото: Сийм Лыви/ERR

Из зарплаты Эдгара Сависаара, которую ему стала платить Центристская партия, не будет вычитаться задолженность политика перед Таллинном, сообщил генсек Центристской партии Яак Ааб.

По словам Ааба, правление партии решило ничего не требовать от своего бывшего лидера, передали утренние теленовости ETV+. Ранее партия заявляла, что намерена по частям удержать из зарплаты Сависаара около 120 000 евро, которые она выплатит за него в бюджет Таллинна в соответствии с предписанием комиссии по надзору за финансированием партий.

В среду стало известно, что Сависаар находится на зарплате у Центристской партии, выполняя роль советника по истории.