Репс извинилась за свои комментарии по поводу интервью агентству Sputnik

Майлис Репс. Фото: ERR

Министр образования и науки Майлис Репс во вторник признала, что дала ошибочные комментарии по поводу своих интервью российскому агентству Sputnik, считающемуся в Эстонии пропагандистским, но подтвердила, что речь не идет о сознательной лжи.

"Мне очень жаль и я извиняюсь из-за возникшей путаницы. Действительно, я ошиблась, давая комментарии [изданию] Postimees. Хочу подчеркнуть, что принципы в отношении Sputnik не изменились, и я не рассчитываю их менять. К сожалению, кажется, что этот портал сейчас получает больше внимания, чем он того заслуживает", - цитирует Репс издание Postimees.

Министр добавила, что она не хочет себя оправдывать, но в тот день она дала интервью десятку изданий, поэтому ее внимание рассеялось и она не осознала, что среди них был и Sputnik. Репс пообещала в дальнейшем внимательнее следить за тем, кому именно она дает интервью.

Министр образования оказалась в понедельник в центре скандала, когда заявила газете Postimees, что не давала порталу Sputnik, который в Эстонии считается пропагандистским каналом, интервью на тему холокоста и депортаций, а также о планируемых изменениях в требованиях к преподаванию эстонского языка в русских школах. В тот же день Sputnik опубликовал аудио и видеозаписи, подтверждающие обратное.