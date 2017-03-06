Рабочая группа представит совету Пярнуской больницы свою оценку скандальных ситуаций

Пярнуская больница. Фото: ERR

Скандал вокруг руководства Пярнуской больницы начал разгораться еще несколько месяцев назад, когда в СМИ появилась информация о закупке люксового служебного автомобиля для главы медучреждения Урмаса Суле. Позднее СМИ стало известно, что сотрудники больницы в течение многих лет выполняли хозяйственные работы в доме Суле. Кроме того есть основания подозревать, что руководство больницы умолчало о крупной денежной недостаче, которая возникла в бюджете организации еще в 2012 году.