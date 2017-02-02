Позицию Эстонии в переговорах по брекситу сформирует спецгруппа

Во время референдума 2016 года за выход Великобритании из Европейского союза высказалось 51,9% проголосовавших. Фото: Reuters/Scanpix

Государственную позицию Эстонии в переговорах по брекситу должна будет сформулировать межведомственная рабочая группа, создаваемая в стране.

Как неоднократно отмечали власти, в интересах Эстонии - удержать единство 27 европейских стран, а также развивать тесные партнерские отношения как с Евросоюзом, так и с Великобританией, передают утренние теленовости ETV+.

Эстония заинтересована как в двухсторонних отношениях, так и в региональном сотрудничестве. Руководить рабочей группой будет постпред Эстонии при Европейском союзе Матти Маазикас.

К работе будет привлечено и Министерство иностранных дел, которое должно будет регулярно информировать правительство об очередных этапах выхода Великобритании из ЕС.