Полиция: причиной пожара в Горхолле мог стать поджог

Горхолл в дыму. Фото: Пыхьяский спасательный центр

Полиция подозревает, что причиной пожара, вспыхнувшего 22 января в помещениях бывшего ночного клуба, действующего на территории Горхолла, мог стать поджог.

Полиция провела на месте ряд экспертиз. Результаты пока готовы не все, однако уже сейчас есть основания полагать, что причиной пожара мог стать поджог, приводит слова пресс-секретаря полиции Марие Аава портал ERR uudised.

"Уголовное расследование возбуждено на основании статьи о поджоге", – отметила Аава.

В помещениях бывшего ночного клуба полицейские нашли наркотическое вещество в больших количествах, поэтому спустя неделю после пожара задержали одного из владельцев клуба, 34-летнюю женщину, подозреваемую в наркопреступлении. Ее допросили, после чего освободили.

Дальнейшее расследование выяснит возможную связь женщины с оборотом наркотических веществ.

По словам старейшины службы криминального бюро Пыхьяской префектуры Юхана Оясоо, в данный момент в связи с подозрениями в поджоге никто не задержан.

Полиция просит всех, кто располагает информацией о произошедшем, позвонить в полицию по телефону 6 123 000.