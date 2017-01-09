Эстония направит в детский фонд UNICEF 110 000 евро
Эстония направит фонду UNICEF 110 000 eвро из предусмотренных в бюджете МИД Эстонии сумм на гуманитарные цели и развитие, говорится в регистре документов МИДа.
Решение о выделении этих средств было принято в конце прошлого года.
В ноябре прошлого года Эстония направила UNICEF 42 000 евро на борьбу с детским полиомиелитом в Афганистане, а в октябре - 200 000 евро на смягчение ситуации со внутренними беженцами на Украине.
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