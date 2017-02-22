Пограничники задержали в Вырумаа восемь нелегалов из Вьетнама
Пограничники задержали в Выруском уезде группу нелегалов из Вьетнама, в которой было шесть мужчин и две женщины, передает "Актуальная камера".
Инцидент произошел неделю назад в волости Меремяэ. Вьетнамцы смогли пересечь временную контрольную линию в деревне Тикласы, но в итоге попались в руки сотрудников погранохраны и были доставлены в центр временного содержания по решению Тартуского административного суда. Возбуждено уголовное дело.
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