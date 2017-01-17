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Эксперты: жители Эстонии не знают, как реагировать в случае удара стихии

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Ирина Газизулина, "Актуальная камера"
Cегодня 21:38
Рубрика: Эстония

Спасатели и очевидцы природных катаклизмов во вторник на конференции искали ответ на вопрос, готовы ли в Эстонии встретить удар стихии во всеоружии. По оценкам экспертов, жители порой не знают, как реагировать в случае экстремальных погодных условий, передает "Актуальная камера".

Январское наводнение 2005 года стало настоящим испытанием как для жителей, так и для оперативных служб Пярнумаа. Учитывая ошибки 12-летней давности и опыт, полученный в борьбе со стихией, Спасательный департамент вместе с представителями полиции, медицинских учреждений и населением ежегодно проводит конференции. На них обсуждаются вопросы готовности к природным бедствиям.

Если спасательные и оперативные службы на сегодняшний день готовы к борьбе с кризисными ситуациями, то население нужно обучать.

Сегодня, по оценке Мати Райдма, который в 2005 году возглавлял Спасательный департамент, наступил новый этап, когда необходимо, чтобы население знало – личный уровень ответственности очень важен в критических ситуациях, особенно на первоначальном этапе. Ведь согласно статистике, при возникновении стихийных бедствий больше 80% людей спасаются благодаря помощи соседей.

"Надеюсь, что этот процесс набирает силу в Эстонии. И люди начинают больше и больше думать, как самому действовать, реагировать, как жить без электричества, без воды и самое главное – без интернета", – отметил Мати Райдма.

Ирина Киреева
Редактор

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