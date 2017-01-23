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Союз стоматологов: закон о медицинском страховании противоречит конституции

Иллюстративное фото. Postimees/Scanpix
Cегодня 10:40
Рубрика: Эстония

Союз стоматологов Эстонии просит канцлера права проверить соответствие принятых 14 декабря поправок к закону о медицинском страховании и социальном налоге, поскольку это ограничивает свободу предпринимательства.

По мнению членов союза, цель новых поправок к закону направлена на улучшение здоровья населения, однако методы, с помощью которых хотят достичь этой цели, нарушают свободу предпринимательства, а также основные права личности. Это означает противоречие конституции, передает ERR Uudised.

Стоматологи считают, что рассчитанные Больничной кассой предельные цены на этот год не отвечают ценам, действующим на рынке. Также новые предельные цены иногда ниже, чем у списке услуг здравоохранения десятилетней давности. Снижение предельных цен на стоматологические услуги в ситуации, когда дорожают все составляющие – материал, затраты на рабочую силу, аренду помещений и лабораторные услуги – а также ужесточаются административные требования для оказания стоматологических услуг, ограничивают предпринимательство.

"При введении новых предельных цен у оказывающих стоматологические услуги больше не будет возможности делать инвестиции в новое оборудование или обучение, что в конечном счете повлияет на качество услуги. Качественные услуги здравоохранения – это одно из основных прав личности, установленное конституцией", – написал союз канцлеру права.

Поскольку при разработке законопроекта неоднократные предложения союза стоматологов не учитывались, организация просит канцлера права проверить, соблюдали ли при разработке этого закона хорошие традиции законодательной практики.

Ирина Киреева
Редактор

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