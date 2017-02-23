Правительство перенесло утверждение концепции Домов эстонского языка

Словарь эстонского языка. Иллюстративная фотография Фото: Postimees/Scanpix

Утверждение концепции языковых домов в Нарве и Таллинне отложено правительством на неопределенный срок.

Изначально предполагалось, что дискуссия в кабинете министров по этому вопросу состоится уже сегодня, но из-за того, что один из коалиционных партнеров не сможет принять в ней участие, обсуждение концепции отложено, сообщили в четверг, 16 февраля, утренние теленовости ETV+.

Вместе с тем и разработчики проекта, и Министерство культуры не сомневаются, что задержка утверждения концепции Домов со стороны правительства не скажется на сроках запуска программы.

Бюджет Домов эстонского языка составит 2 млн евро ежегодно, из которых на каждый центр будет выделено по одному миллиону.

В домах будет вестись разноплановая работа по обучению взрослых эстонскому языку. Их планируется открыть уже в 2018 году.