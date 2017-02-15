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В Пярнуской больнице создана рабочая группа для расследования скандалов

Пярнуская больница. Фото: Pärnu Postimees/Scanpix
Cегодня 16:20
Рубрика: Эстония

Совет Пярнуской больницы в среду выслушал разъяснения членов правления больницы в связи с недавними скандалами и образовал для их расследования рабочую группу в составе председателя совета и членов комиссии по аудиту; по мере необходимости к работе будет привлекаться внутренний контролер Пярнуской горуправы.

Рабочая группа получила задание изучить протоколы собраний правления Пярнуской больницы, материалы внутренних расследований, их выводы и заключения, заказанные юридические экспертизы и прочие относящиеся к делу материалы, сообщил в среду, 8 февраля, новостной портал ERR.

По словам председателя совета больницы Энна Раадика, представленные в СМИ утверждения необходимо проверить. "Задача совета — провести надзор и понять, в чем заключаются подлинные проблемы, а потом принять взвешенные решения. Поспешные выводы не помогают руководить большими и сложными организациями, а также решать критические проблемы", - сказал он.

Оценка рабочей группы должна быть представлена совету 27 февраля, после чего совет сможет выработать свое решение. Раадик заверил, что решение совета будет сообщено общественности.

Ранее газета Postimees сообщила, что сотрудники Пярнуской больницы в течение многих лет бесплатно выполняли хозяйственные работы в доме Урмаса Суле, который возглавляет правление больницы. Кроме того, руководство больницы умолчало о недостаче материальных средств на несколько десятков тысяч евро, которая возникла в бюджете организации еще в 2012 году и была записана в расходы.

"В такой ситуации было само собой разумеющимся спросить мнение юристов, - прокомментировал Суле решение не обращаться в полицию по поводу недостачи. - Согласно мнению юристов, правление решило не возбуждать процессуальные действия, мы сочли это бесперспективным".

Андрей Крашевский
Редактор

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