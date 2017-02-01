Керсти Кальюлайд отправляется с рабочим визитом в Швецию  

Идею премьер-министра, лидера центристов Юри Ратаса предоставить гражданство без дополнительных требований всем, прожившим в Эстонии не менее 25 лет готовы в какой-то степени одобрить социал-демократы. А вот отечественники и представители оппозиции отнеслись к предложению с подозрением, посчитав, что это – желание разыграть так называемую "русскую карту" на предстоящих выборах, передает "Актуальная камера".