Керсти Кальюлайд отправляется с рабочим визитом в Швецию
Президент Керсти Кальюлайд в среду начнет двухдневный рабочий визит в Швецию, в рамках которого пройдет ряд встреч на высшем уровне.
Кальюлайд встретится с королем Швеции Карлом XVI Густавом, премьер-министром Стефаном Лёвеном, главой МИД Маргот Вальстрём и спикером Риксдага Урбаном Алином, передает служба новостей "Радио 4".
Президент также посетит местную эстонскую школу, встретится с эстонской диаспорой и шведскими крупными предпринимателями.
Керсти Кальюлайд вернется в Эстонию в четверг вечером.
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