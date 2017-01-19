Из-за образования новой волости численность населения Ляэнеского уезда значительно уменьшится

Административная реформа меняет карту не только географическую, но и политическую: Ляэнеский уезд в ходе масштабных перемен потеряет две волости и 20 процентов избирателей, а значит и часть своих представителей в Рийгикогу. Все это последствия появления новой волости Ляэнеранна, решение утверждено сегодня на уровне правительства.

На карте Эстонии появляется новая административная единица - волость Ляэнеранна. В ее состав войдут волости поменьше - Коонга, Варбла, Ханила и Лихула. Последние две приняли практически скандальное решение: исторически они всегда относились к уезду Ляэнемаа, но в XXI веке власть и жители решили сменить прописку и войти в состав Пярнумаа, передает "Актуальная камера".

Депутат Рийгикогу от Свободной партии Андрес Аммас такой поступок решительно осуждает.

"Я считаю, что власти и жители не вникли в суть дела и приняли эмоциональное решение. Надо было продумать действия на долгосрочную перспективу: кто я, где я и где мои корни. Так обрезать исторические корни только потому, что в Пярнумаа торговые центры больше - недальновидное решение", - считает Аммас, прошедший в парламент по избирательному округу Хийумаа, Ляэнемаа и Сааремаа.

Интрига заключается в том, что в ходе отделения волостей Ханила и Лихула от их родного уезда, Ляэнемаа потеряет около 20% избирателей, и соответственно сократится число представителей уезда в парламенте.

"Уменьшение населения на территории Ляэнемаа, конечно же, приведет к снижению количества мест и представительства в парламенте от уезда Ляэнемаа. Сегодня на заседании правительства обсуждался вопрос пересмотра всей системы распределения квот и территорий относительно будущих выборов в парламент", - говорит министр государственного управления Михаил Корб.

"Жителей Ляэнемаа ждет та же учесть, что и выходцев из Хийумаа. У последних нет своего представителя в парламенте. И я думаю, что после следующих выборов в Рийгикогу его не будет и у жителей Ляэнемаа", - подчеркивает Аммас.

Говорить о реформе непосредственно процесса выборов в Рийгикогу пока рано. Конкретных предложений, по словам Корба, от коллег по кабмину не поступало.