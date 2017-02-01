В Эстонии впервые в регистр народонаселения внесен однополый брак

В регистр народонаселения Эстонии впервые внесен однополый брак. Супруги расписались в Швеции. Харьюская уездная управа сначала не хотела регистрировать брак, но пришлось подчиниться решению суда. Подробности - в репортаже "Актуальной камеры".

Закон о партнерстве действует уже второй год, но как известно, без прикладных актов. А без них закон работает вполсилы. Обсуждение скандального закона, а вернее тех самых подзаконных актов в парламенте заходило в тупик. Тогда прикладные акты к закону поддерживали только реформисты и социал-демократы. Союз Отечества и Республики в ногу со своими бывшими партнерами по коалиции не шел. Теперь же коалиция выглядит иначе: на место реформистов пришли центристы.

Каково же будущее скандальных прикладных актов сегодня?

"В коалиционном договоре не было речи о прикладных актах. И если депутаты желают продолжить их обсуждение, то я считаю, что этим должен заняться совет старейшин Рийгикогу. Это было бы лучшим сценарием", - сказал премьер-министр и лидер Центристской партии Юри Ратас.

Локомотивом закона о партнерстве, а затем и прикладных актов к нему была Социал-демократическая партия. Своих позиций соцдемы не меняют и сегодня, правда, смысла поднимать этот вопрос в стенах парламента в этом году уже не видят.

"Закон о партнерстве и прикладные акты к нему - это тема, которая вызывала волнения в коалиции. Если посчитать сегодня голоса в зале Рийгикогу, то станет ясно, что 51 голоса для принятия прикладных актов не найти", - пояснил депутат Рийгикогу от Социал-демократической партии Кальви Кыва.

"У них там в коалиции все в порядке, они не хотят проблем и поэтому даже не пробуют. Если правительство захочет эти прикладные акты принять, я уверен, что в парламенте голоса для этого найдутся", - считает депутат Рийгикогу от Партии реформ Валдо Рандпере.

Против принятия прикладных актов по-прежнему выступают в Союзе Отечества и Республики и в Консервативной народной партии. Укрепило позицию консерваторов недавнее решение Таллиннского окружного суда обязать Харьюскую уездную управу внести в регистр народонаселения однополый брак, который был заключен в Швеции.

"По-моему, это решение Таллиннского окружного суда может вступить в противоречие с законами Эстонии и его можно обжаловать в суде высшей инстании. И сделать это должно Министерство юстиции во главе с Урмасом Рейнсалу, который входит в Союз Отечества и Республики", - прокомментировал Яак Мадисон из Консервативной народной партии.

Некоторые народные избранники считают: закон о партнерстве в Эстонии фактически не работает, и это может подтолкнуть однополые пары заключать брак в других странах ЕС, а затем возвращаться в Эстонию и регистрировать союз уже здесь в регистре народонаселения. Одно подобное решение храма Фемиды уже есть.