В двух эстонских центрах для ходатайствующих об убежище проживают 76 человек

Центр приема беженцев в Вао. Фото: Virumaa Teataja/Scanpix

По состоянию на конец 2016 года, в центрах для ходатайствующих об убежище в Вао (Ляэне-Вирумаа) и Вягева (Йыгевамаа) в Эстонии проживали 76 человек.

Об этом свидетельствуют данные на домашней странице правительства, передает BNS, отмечая, что в центре в Вао сейчас проживают 54 человека, из них 35 — это ходатайствующие об убежище, а 19 человек уже получили вид на жительство в Эстонии.

В центре Вао проживают выходцы из 19 стран мира, больше всего среди них представителей Украины, Палестины, России и Албании.

В центре Вягева сейчас живут 22 человека, 17 из них подали прошения о предоставлении убежища, пятеро получили вид на жительство. В Вягева проживают выходцы из Армении, Афганистана и Ирана.