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"Инсайт": приют на Пальясааре отдал больного кота - ошибка врача или халатность хозяйки?

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Илья Дочар, "Инсайт"
Cегодня 21:58
Рубрика: Эстония

Жительница Таллинна привезла на лечение в приют Varjupaikade MTÜ Paljassaare больную уличную кошку. Через три недели сообщили, что животное здорово — можно забрать. Однако через несколько дней питомец умер. На основании заявления женщины, получившей больного кота, начато уголовное производство по статье, касающейся жестокого обращения с животными.

По словам женщины, после пребывания в приюте кошка находилась в плохом состоянии, сильно исхудала, у неё был инфицирован глаз.

В приюте утверждают, что предупредили будущую хозяйку обо всех рисках, а также предложили лекарство для кошки, но она отказалась.

"Этот заявитель сообщил нам, что хочет забрать животное домой. Мы несколько раз ему звонили, говорили, что у кота больные глаза, что лечить это сложно, уверен ли человек в том, что справится. Человек всё же решил, что хочет предложить этому животному дом, - сказала руководитель Таллиннского приюта НКО Varjupaikade Хеллика Ландсманн. - Хозяйке предложили лекарство для животного, но она от него отказалась. Её ждало такси и она попросила решить бюрократические дела как можно быстрее. Животное у нас прошло лечение. Когда хозяйка забирала кота, мы подробно рассказали о болезнях животного и со стороны хозяйки претензий не было. В бумагах зафиксировано, что глаз нуждается в лечении и мы посоветовали клинику Тийны Томет".

Таким образом, если верить бумагам, на тот момент, когда кот был передан новым хозяевам, угрожающих жизни проблем со здоровьем зафиксировано не было. A пару дней спустя, когда животное попало в клинику другого приюта, обнаружилось, что кота убивает больная почка.

Руководитель другого приюта - Loomade Hoiupaik — Лариса Козырева, уверена, что кошке просто не оказали надлежащего ухода и лечения: "Это было реально поймать на ранних этапах. Мы обсуждали этот вопрос с ветеринарными врачами и пришли к выводу, что если бы животное поступило к нам, может быть, на две-три недели пораньше, мы бы могли его спасти".

Теперь, женщина с поддержкой НКО Help Estonian Pets, ищет справедливости и обращается в полицию и к муниципальным властям.

Адвокат Роман Шумилов занимается этим делом, и считает, что здесь важно не наказывать приют за одно единственное действие, а решить проблему полностью. "Прежде всего мы не собираемся жаловаться, мы хотим дойти до истины, отрегулировать вопрос. На данный момент цель не оштрафовать, а искоренить проблему. Если штрафы не помогают, то необходимо вмешательство более компетентных органов, которые могут со своими полномочиями эту ситуацию как-то изменить”.

По последней информации, на основании заявления женщины, получившей больного кота, начато уголовное производство.

Если власти сочтут, что обращение обосновано, и врач лечивший кота в городском приюте действительно допустил ошибку, приюту будут грозить штрафы, а сам врач, возможно, будет уволен. Это в свою очередь неминуемо скажется как на самом приюте, так и на животных.

Каждый год на улицы Таллинна попадает 2000 кошек и 500 собак. Приют узнает о бродячих животных благодаря звонкам простых горожан. Будут ли они звонить, зависит от репутации приюта.

Юлия Тислер
Редактор

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