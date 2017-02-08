Дорогой президент Ильвес: передача "Очевидец" обнародует выписку с кредитной карты президентской канцелярии

Тоомас Хендрик Ильвес. Фото: Сийм Лыви/ERR

В передаче "Очевидец" (Pealtnägija), которая выйдет в эфир сегодня, 1 февраля, в 20:00 на канале ETV, речь пойдет о расходах по кредитной карте президентской канцелярии за последние пять лет, из которых видно, на что тратил деньги президент Эстонии Тоомаса Хендрик Ильвес.

На странице "Очевидца" в facebook дан анонс передачи, где перечислены траты с президентской кредитной карты: "18 000 евро за номер люкс в Давосе, устричный бар в Нью-Йорке и напитки в самом высоком здании Дубая, спа-массаж, магазин Versace, билеты на концерты, одно за другим снятие наличных денег и небольшие покупки в Эстонии вплоть до вещей из строительного магазина". Это всего лишь малая часть из выписки за последние пять лет с кредитной карты Канцелярии президента, говорится в анонсе передачи.

Использование служебных денег прокомментировали работавшие при Ильвесе во главе президентской канцелярии Сийм Райе и Ало Хейнсалу, а также председатель правления Эстонского антикоррупционного общества Эркка Яаккола.

Впервые основательный обзор, на что глава государства тратил деньги, будет показан 1 февраля в 20:00 на канале ETV.