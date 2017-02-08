Пять рыбаков из Латвии провалились под лед в Пярнумаа

Фото: Сийм Лыви/ERR

Утром в среду, 1 февраля, недалеко от деревни Линди под лед Пярнуского залива провалились пять рыбаков. Люди самостоятельно выбрались на берег, снаряжение утонуло.

Сообщение поступило спасателям в 9 часов утра. Звонивший сообщил, что видел троих-четверых людей, провалившихся под лед приблизительно в 200 метрах от берега. Позже выяснилось, что это были пять рыбаков из Латвии, которые самостоятельно выбрались на берег, но снаряжение им спасти не удалось.

Морские спасатели Пярнуского полицейского участка пообщались на месте происшествия с рыбаками, мужчины заверили, что помощь медиков им не нужна. По их словам, они ехали по льду на мотоцикле с прицепом. Хотя они знали, что на льду могут быть темные места с тонким льдом и избегали их, транспортное средство весом около 600 кг провалилось под лед в месте, с виду казавшемся прочным.

Из-за температуры и направления ветра ледовые условия в Пярнуском заливе меняются каждый день. По словам координатора в области безопасности на море Ляэнеской префектуры Карет Аккая, в этом году были случаи, когда рыбаки утром выходили на лед, а вечером с того же места не смогли выйти на берег сухими.

Этой зимой помощь полиции в Пярнумаа потребовалась дважды: 19 января под лед провалились пять рыбаков и 10 января – три рыбака.

Памятка для выходящих на морской лед:

- Если попали в беду, видите нуждающихся в помощи или потеряли направление – сообщите об этом по номеру 112.

- Перед выходом на лед ознакомьтесь с ледовой обстановкой в данном районе и с возможными действующими ограничениями.

- Надо сообщить близким о том, в каком месте планируете выйти на лед и о приблизительном времени возвращения.

- При выходе на лед необходимо взять с собой навигационные средства, спасалки и заряженный мобильный телефон, защищенный от воды.

- По возможности не выходите на лед в одиночестве, держите друг друга в поле зрения.

- На рыбалке не стоит собираться группами на небольшой территории, между людьми должно быть по меньшей мере пять метров.

- Избегайте передвижения по участкам, покрытым толстым слоем снега.

- Употребление алкоголя не рекомендуется, так как это снижает способность реагировать в критической ситуации.