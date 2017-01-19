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Таллиннская горуправа освободила Алара Няэме от должности

Алар Няэме Фото: Рене Сууркаэв/ERR
Cегодня 11:58
Источник: BNS
Рубрика: Эстония

Таллиннская горуправа освободила от должности старейшины Кесклинна Алара Няэме, который подал заявление об отставке после того, как Госсуд не стал рассматривать его кассационную жалобу.

Горуправа освободила Няэме от должности по его собственному желанию, до назначения нового старейшины исполняющим обязанности назначен заместитель старейшины Юри Лумп.

Старейшина таллиннского района Кесклинн Алар Няэме окончательно признан виновным в присвоении городских средств, поскольку Госсуд не стал рассматривать его кассационную жалобу.

Тем самым вступило в силу решение суда низшей инстанции, признавшего Няэме виновным в присвоении городских денег. В сентябре прошлого года Таллиннский окружной суд оставил без изменений обвинительный приговор Няэме.

30 июня прошлого года Харьюский уездный суд признал Няэме виновным в присвоении казенных средств и назначил ему денежный штраф в размере 200 дневных единиц, что с учетом дохода Няэме составляет 6300 евро.

По данным следствия, Няэме приглашал жителей Валги на концерты при помощи листовок, которые представляли Няэме в качестве кандидата в Рийгикогу, а также содержали символику Центристской партии и предвыборные обещания кандидата.

В то время Няэме был кандидатом в Рийгикогу от Центристской партии в уездах Валга, Выру и Пылва.

Ирина Киреева
Редактор

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