ТУ нанял охранников для недопуска работников YIT Ehitus в университетскую библиотеку

Библиотека Тартуского университета. Фото: Postimees/Scanpix

По словам адвоката строительной фирмы YIT Ehitus, Тартуский университет привлек охранную фирму, чтобы лишить строителей доступа в университетскую библиотеку после разрыва договора с YIT Ehitus на работы по реконструкции здания.

"Заказчик (Тартуский университет — ред.) сообщил о расторжении договора из-за его нарушения подрядчиком. AS YIT Ehitus не согласно с этими утверждениями. Заказчик не сотрудничал для выполнения договора, в том числе проигнорировал тот факт, что строительный проект и разрешение на строительство, переданные заказчиком, не позволяют открывать здание поэтапно (спасательные системы не спроектированы по отдельности для каждого этапа), а договор черным по белому предусматривал получение разрешения на эксплуатацию здания к 30.09.2017 года. Подрядчик уже давно сообщил заказчику, что без изменения строительного проекта и договора частичное открытие невозможно. Подрядчик также указал на то, что в сложившейся ситуации в интересах заказчика может быть проведение нового конкурса, чтобы изменить строительный проект и т. д.", - сказала в среду, 4 января, присяжный адвокат Кристина Ууэтоа-Теппер новостному порталу ERR.

По ее словам, заказчик до сих пор отказывается признавать ошибки в документах договора, а канцлер университета Андрес Лийнат непосредственно перед своим уходом представил заявление, которое может привести к многолетней судебной тяжбе.

"По закону заказчик всегда имеет право расторгнуть договор, даже если подрядчик его не нарушал. Поскольку заказчик забрал здание в свое владение, нанял охранников, которые с утра среды не позволяют строителям работать, то, разумеется, YIT Ehitus AS не станет в свою очередь нанимать охранников для продолжения работ, тем более что заказчик при нынешних обстоятельствах должен будет все равно выплатить подрядчику полную стоимость договора", - сказала Ууэтоа-Теппер.

Она добавила, что YIT Ehitus рассчитывает на компромиссное соглашение о юридических аспектах этой ситуации. Компромисс можно было бы достичь в ближайшие недели после фиксации фактического состояния строительных работ и объективных оценок, потому что длительная тяжба не в интересах обеих сторон.

ТУ заявил во вторник о расторжении договора с YIT Ehitus и взыскании неустойки, поскольку подрядчик существенно нарушил условия договора. В мае 2016 года стороны заключили договор на реконструкцию университетской библиотеки на 6,7 млн евро. Согласно договору, библиотека должна была сдаваться в эксплуатацию поэтапно, и открыться для читателей в октябре 2016 года. По оценке ТУ, строители сорвали как основные, так и дополнительные сроки выполнения работ.

ТУ направил YIT Ehitus предложение зафиксировать в двухстороннем порядке выполненный объем работ, чтобы в ближайшие месяцы можно было найти нового подрядчика для завершения реконструкции библиотеки.