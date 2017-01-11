logo
UUDISED
Kõik 24h uudised
Kultuur
AK
Eesti uudised
Sport
Värsked raadiouudised
Välisuudised
Meelelahutus
rus.err.ee
Majandus
Teadus
news.err.ee
Arvamus
Ilm
Viipekeelsed
TV
ETV
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Otse
Saated
Lastejaam
Järelvaatamine
Saatekava
ETV+
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
RAADIO
Vikerraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Muusika
POOD
Uudised
Kõik 24h uudised
Värsked raadiouudised
AK
Eesti uudised
Välisuudised
Majandus
Arvamus
Teadus
Kultuur
Meelelahutus
Sport
Ilm
rus.err.ee
news.err.ee
Viipekeelsed
ETV
Avaleht
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Avaleht
Lastejaam
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
ETV+
Главная страница
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
Vikerraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Esileht
Muusika
Pood

ТУ нанял охранников для недопуска работников YIT Ehitus в университетскую библиотеку

Библиотека Тартуского университета. Фото: Postimees/Scanpix
Александр Крюков
Cегодня 15:45
Рубрика: Эстония

По словам адвоката строительной фирмы YIT Ehitus, Тартуский университет привлек охранную фирму, чтобы лишить строителей доступа в университетскую библиотеку после разрыва договора с YIT Ehitus на работы по реконструкции здания.

"Заказчик (Тартуский университет — ред.) сообщил о расторжении договора из-за его нарушения подрядчиком. AS YIT Ehitus не согласно с этими утверждениями. Заказчик не сотрудничал для выполнения договора, в том числе проигнорировал тот факт, что строительный проект и разрешение на строительство, переданные заказчиком, не позволяют открывать здание поэтапно (спасательные системы не спроектированы по отдельности для каждого этапа), а договор черным по белому предусматривал получение разрешения на эксплуатацию здания к 30.09.2017 года. Подрядчик уже давно сообщил заказчику, что без изменения строительного проекта и договора частичное открытие невозможно. Подрядчик также указал на то, что в сложившейся ситуации в интересах заказчика может быть проведение нового конкурса, чтобы изменить строительный проект и т. д.", - сказала в среду, 4 января, присяжный адвокат Кристина Ууэтоа-Теппер новостному порталу ERR.

По ее словам, заказчик до сих пор отказывается признавать ошибки в документах договора, а канцлер университета Андрес Лийнат непосредственно перед своим уходом представил заявление, которое может привести к многолетней судебной тяжбе.

"По закону заказчик всегда имеет право расторгнуть договор, даже если подрядчик его не нарушал. Поскольку заказчик забрал здание в свое владение, нанял охранников, которые с утра среды не позволяют строителям работать, то, разумеется, YIT Ehitus AS не станет в свою очередь нанимать охранников для продолжения работ, тем более что заказчик при нынешних обстоятельствах должен будет все равно выплатить подрядчику полную стоимость договора", - сказала Ууэтоа-Теппер.

Она добавила, что YIT Ehitus рассчитывает на компромиссное соглашение о юридических аспектах этой ситуации. Компромисс можно было бы достичь в ближайшие недели после фиксации фактического состояния строительных работ и объективных оценок, потому что длительная тяжба не в интересах обеих сторон.

ТУ заявил во вторник о расторжении договора с YIT Ehitus и взыскании неустойки, поскольку подрядчик существенно нарушил условия договора. В мае 2016 года стороны заключили договор на реконструкцию университетской библиотеки на 6,7 млн евро. Согласно договору, библиотека должна была сдаваться в эксплуатацию поэтапно, и открыться для читателей в октябре 2016 года. По оценке ТУ, строители сорвали как основные, так и дополнительные сроки выполнения работ.

ТУ направил YIT Ehitus предложение зафиксировать в двухстороннем порядке выполненный объем работ, чтобы в ближайшие месяцы можно было найти нового подрядчика для завершения реконструкции библиотеки.

Андрей Крашевский
Редактор

Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}

Сообщение отправлено

Этот IP - адрес имеет ограниченный доступ
На ту же тему

Там нет комментариев. Будьте первым!

Ответить на комментарий

+{{childComment.ReplyToName}}:
Ответить на комментарий
Ответить

Laadi juurde ({{take2}})
Комментирование разрешено только после регистрации!Olete sisseloginud kui {{userAlias}}
Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}
Autendi ja kommenteeri ID-kaardiga.
Оставить комментарий

Последние новости

Последние 24 часа

Актуальная камера

foto
Актуальная камера 03.01.2017 (20:00)

Новости Эстонии

foto
На первом этапе админреформы почти 80% самоуправлений договорились об объединении
 foto
В этом году снова изменится формат госэкзамена по математике
 foto
Исследование: Горхолл - лучшее место для строительства международного конференц-зала

Зарубежные новости

foto
В Россию не пустили несколько автобусов Lux Express из Финляндии
 foto
Не менее 39 человек погибли в ходе нападения на ночной клуб в Стамбуле