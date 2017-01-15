Еврокомиссия не может помочь Эстонии вернуть вывезенные в Россию регалии президента

Президентские регалии. Фото: Postimees/Scanpix

Европейская комиссия не обладает полнотой прав для того, чтобы помочь Эстонии в возвращении регалий президента республики, в прошлом столетии вывезенных советскими властями в Россию. Об этом говорится в ответе Еврокомиссии на запрос евродепутата Урмаса Паэта.

Как сообщил BNS Урмас Паэт, он направил в Еврокомиссию запрос с просьбой обратить внимание на то, что Россия до сего времени удерживает у себя регалии президента Эстонской республики, вывезенные из страны советскими властями в 1941 году и с 1963 года находящиеся на хранении в Оружейной палате в Москве.

"Несмотря на неоднократные просьбы, Россияне до сих пор не вернула нам регалии", - отметил Паэт в своем запросе, добавив, что для Эстонии регалии имеют символическое значение. В письме Паэт также спросил, могла бы Еврокомиссия поднять вопрос о регалиях в общении с представителями России.

На запрос Паэта ответил член Еврокомиссии Тибор Наврацсикс, по словам которого комиссия не обладает полнотой прав для вмешательства в решение подобных вопросов.

По словам Наврацсикса, хотя в законодательной системе ЕС и существуют директивы, касающиеся возвращения незаконно вывезенных культурных ценностей, все они касаются более позднего исторического периода и распространяются на случаи, произошедшие после того, как страны — участницы международного права ратифицировали данные директивы.

"По этой причине Еврокомиссия не имеет полномочий вмешиваться в вопрос о возвращении регалий президента Эстонской республики, вывезенных войсками Советского Союза в 1941 году", - отметил Наврацсикс.

По словам Паэта, российская сторона очень хорошо знает о желании Эстонии получить президентские регалии и есть надежда, что руководство России в какой-то момент по политическим соображениям все же вернет их Эстонии.

После незаконной аннексии Эстонской Республики Советским Союзом из страны было вывезено большое количество культурных ценностей, которые до сих пор не возвращены - и в их числе президентские регалии. Эстония уже много лет назад требует у России вернуть хранящуюся в кремлевской Оружейной палате президентскую цепь первого главы эстонского государства Константина Пятса , однако безрезультатно.

Орнаментированная золотая цепь 30 мм ширины и 4 мм толщины включает 48 звеньев, рубин, три сапфира и 96 бриллиантов. На цепи подвешено золотое изображение государственного герба Эстонии диаметром 69 мм, на обратной стороне которого выгравирована дата 24.II.1918.