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Полиция просит помощи в поисках пожилой женщины, ушедшей из дома в Маарду в январе

79-летняя Александра. Фото: полиция
Cегодня 19:11
Рубрика: Эстония

Полиция просит помощи в поисках 79-летней Александры, которая ушла из дома в Маарду на улице Калласмаа 4 января и до сих пор не вернулась. Полиции сообщили об исчезновении женщины в конце января.

Женщина уходила из дома и раньше, но в этот она взяла с собой документы. Мобильного телефона у Александры при себе нет. Полицейские неоднократно беседовали с близкими Александры и проверили места, где она могла бы находиться, но поиски результатов не дали.
 
Рост Александры 170 см, она среднего телосложения. У женщины карие глаза, седые волосы, на левой щеке липома коричневого цвета. На ней было пальто с капюшоном, отороченным мехом, шапка бордового цвета, черные брюки и белые сапоги без замка с серой меховой опушкой.

Полиция просит всех, у кого есть информация о местонахождении изображенной на фотографии женщины, сообщить об этом полиции по номеру 112 или 612 3000.

Ирина Киреева
Редактор

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