При входе на госпортал eesti.ee через банковскую ссылку доступны не все услуги
На государственном портале eesti.ee услуги разработаны таким образом, что не все операции можно совершить при входе через банковскую ссылку, поскольку государство считает банковскую ссылку менее безопасной, чем ID-карту и функцию mobiil-ID.
Войдя на портал eesti.ee через банковскую ссылку, нельзя увидеть свои нотариальные документы, например, сделки купли-продажи недвижимости, искать наследодателя или уведомить домашних о завещании, передает ERR Uudised.
Руководитель eesti.ee Ану Вейденберг пояснила, что такое решение было принято при разработке портала сознательно и таким образом эта услуга и была заказана.
"Использование определенных услуг невозможно, если для аутентификации используют банковскую ссылку вне зависимости от способа аутентификации в банке. Например, нельзя посмотреть нотариальные документы, если человек вошел на портал через банковскую аутентификацию, используя для установления личности mobiil-ID, так как банковская ссылка – более слабый способ аутентификации, чем mobiil-ID или ID-карта", – сказала Вейденберг.
При этом у каждой услуги портала eesti.ee имеется пометка, что для использования электронной услуги надо войти на госпортал, используя ID-карту или услугу mobiil-ID.
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