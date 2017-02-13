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При входе на госпортал eesti.ee через банковскую ссылку доступны не все услуги

Фото: скриншот с сайта eesti.ee
Мерилин Пярли
Cегодня 19:57
Рубрика: Эстония

На государственном портале eesti.ee услуги разработаны таким образом, что не все операции можно совершить при входе через банковскую ссылку, поскольку государство считает банковскую ссылку менее безопасной, чем ID-карту и функцию mobiil-ID.

Войдя на портал eesti.ee через банковскую ссылку, нельзя увидеть свои нотариальные документы, например, сделки купли-продажи недвижимости, искать наследодателя или уведомить домашних о завещании, передает ERR Uudised.

Руководитель eesti.ee Ану Вейденберг пояснила, что такое решение было принято при разработке портала сознательно и таким образом эта услуга и была заказана.

"Использование определенных услуг невозможно, если для аутентификации используют банковскую ссылку вне зависимости от способа аутентификации в банке. Например, нельзя посмотреть нотариальные документы, если человек вошел на портал через банковскую аутентификацию, используя для установления личности mobiil-ID, так как банковская ссылка – более слабый способ аутентификации, чем mobiil-ID или ID-карта", – сказала Вейденберг.

При этом у каждой услуги портала eesti.ee имеется пометка, что для использования электронной услуги надо войти на госпортал, используя ID-карту или услугу mobiil-ID.

Ирина Киерева
Редактор

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