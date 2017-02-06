Объем пассажирских перевозок по ЭЖД за последний год вырос на 5%

Фирма Elron на нехватку пассажиров не жалуется. Фото: Postimees/Scanpix

Объем пассажирских перевозок по железной дороге Эстонии в 2016 году по сравнению с предыдущим годом вырос на 5% до 6 920 000 пассажиров.

Такие данные корреспонденту портала rus.err.ee сообщили в Департаменте статистики, отметив, что в декабре 2016 года по сравнению с тем же месяцем прошлого года объем пассажирских перевозок вырос на 5,8% или на 31 000 человек до 562 тысяч пассажиров.

При этом декабрьский показатель пассажиропотока стал рекордным за последние 17 лет. Выше он был лишь в декабре 2000 года, когда услугами поездов в Эстонии воспользовались 610 000 пассажиров.

В Эстонии внутренними пассажирскими перевозками по железной дороге с 1 января 2014 года занимается только фирма Elron.