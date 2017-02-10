Угрожавший убить судью заключенный получил прибавку к сроку

За угрозы в адрес судьи можно получить солидную прибавку к тюремному сроку. Фото: Postimees/Scanpix

В пятницу, 3 февраля, Тартуский уездный суд приговорил 34-летнего Василия к дополнительному трехлетнему тюремному заключению за угрозы убить судью.

Об этом порталу ERR.ee сообщил пресс-секретарь Лыунаской окружной прокуратуры Каарел Каллас.

Сейчас мужчина отбывает 11-летний тюремный срок за изнасилование несовершеннолетнего и кражи. За решетку Василий попал в 2006 году, но теперь его освобождение откладывается на несколько лет вперед.

Согласно обвинению, в 2015 году Василий трижды письменно угрожал убить судью, приговорившего его к тюремному заключению. Одновременно мужчина требовал, чтобы судья принял решение о его досрочном освобождении из тюрьмы.

Окружной прокурор Тоомас Лийва выразил удовлетворение решением суда. "Этим решением был послан четкий сигнал, что незаконные попытки повлиять на правосудия заслуживают осуждения и за ними следует серьезная реакция в виде наказания со стороны государства", - отметил Лийва.

Решение можно обжаловать в Тартуском окружном суде.

Пенитенциарный кодекс предусматривает за подобное преступление наказание сроком до пяти лет лишения свободы.