Газета: старейшиной столичного района Кесклинн может стать Таави Пукк

Таави Пукк. Фото: Сийм Лыви/ERR

Столичное отделение Центристской партии в понедельник предложит управе города назначить старейшиной района Кесклинн Таави Пукка вместо освобожденного от должности Алара Няэме, признанного виновным в коррупции.

Таави Пукк годами был пресс-секретарем Центристской партии.

По словам исполняющего обязанности мэра Таллинна Таави Ааса, тему кандидата на пост старейшины района Кесклинн в понедельник прежде всего обсудит столичное отделение Центристской партии, после этого вероятного кандидата представят административному совету Кесклинна, передает ERR Uudised со ссылкой на Eesti Päevaleht. "И только после этого управа города сможет кого-то утвердить", – отметил Аас.

"Не подтверждаю, и не опровергаю. Сначала дождемся понедельника, тогда и поговорим", – сказал Пукк.

В среду, 11 января, старейшина столичного района Кесклинн Алар Няэме был окончательно признан виновным в присвоении бюджетных средств. На следующий день горуправа освободила Няэме от должности по его собственному желанию, до назначения нового старейшины исполняющим обязанности назначен заместитель старейшины Юри Лумп.