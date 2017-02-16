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ООН рекомендует Эстонии ускорить процесс предоставления гражданства детям мигрантов

Дети. Иллюстративное фото. Фото:ERR
Cегодня 19:42
Рубрика: Эстония

В Комитете ООН по правам ребенка опубликовали итоговые рекомендации для Эстонии. Комитета рекомендовали ускорить процесс натурализации для детей, прибывающих в страну в качестве членов семей мигрантов.

Эксперты приветствовали поправки к эстонскому законодательству, предусматривающие предоставление гражданства детям, родившимся на территории Эстонии у родителей-неграждан.

Тем не менее, члены Комитета рекомендовали ускорить процесс натурализации для детей, прибывающих в страну в качестве членов семей мигрантов, а также всех детей в возрасте от 15 до 18 лет, проживающих в Эстонии. Другие рекомендации также касаются укрепления институтов по защите прав ребенка, сообщает сайт ООН.

Напомним, что в ходе 74-й сессии Комитета Эстония отчитались о выполнении положений Конвенции о правах ребенка.

Артур Тооман
Редактор

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