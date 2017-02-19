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Бар Shooters требует отмены ограничений и подал кассацию в Госсуд

Владельцы бара Shooters также подали кассацию в Госсуд. Фото: ERR
Cегодня 11:32
Рубрика: Эстония

Фирма Shotbar OÜ, владеющая расположенным в Старом городе Таллинна баром Shooters, решила продолжить тяжбу со столичной мэрией в Государственном суде.

Спор касается ограничений на работу, которые мэрия установила в отношении десяти баров Старого города, в том числе и Shooters.

Ранее суды двух инстанций признали ограничения законными. Тогда бары решили использовать последнюю возможность, обратившись с жалобами в Государственный суд. Последним из баров, который подал кассацию, стал Shooters.

В октябре 2015 года мэрия Таллинна ввела ограничения на продажу алкоголя в питейных заведениях.

Были введены ограничения двух видов. Во-первых, основанное на местонахождении конкретного места продажи с ограничением времени продажи алкоголя в ночь на рабочие дни с полуночи до 5 часов утра, а в ночь на выходные дни - с 1 часу ночи до 5 часов утра.

Второе ограничение касается времени оказания услуги питания и предложения развлекательных программ. В первую очередь, это ограничение касается шума в ночное время и нацелено на обеспечение ночного покоя живущих в окрестностях развлекательного учреждения людей.

Владельцы десяти баров в ноябре 2015 года пожаловались на мэрию министру экономики и министру юстиции, отметив, что установленные мэрией ограничения существенно урезают время работы баров и ставят под вопрос возможности продолжать бизнес.

Сергей Михайлов
Редактор

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