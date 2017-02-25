Нестор: есть три варианта решения проблемы президентского отпуска

Президентская канцелярия направила письмо спикеру Рийгикогу Эйки Нестору с просьбой пересмотреть систему отпуска главы государства. В нынешних реалиях президент поставлен в ситуацию, когда взять отпуск просто невозможно, хотя конституция предусматривает для главы государства 35 свободных от работы дней.

Конституция Эстонской Республики предусматривает отпуск для президента длиной в 35 дней, однако из-за плотного графика глава государства им воспользоваться просто не может, передает "Актуальная камера" .

"Действующие нормы, разумеется, позволяют ей взять отпуск, но, как показывает практика, ни один президент никогда его не брал. И отчасти потому, что юридически это сделать очень трудно - непонятно как трактовать закон", - говорит директор президентской канцелярии Тийт Рийсало.

Согласно конституции в случае, если президент по каким-либо причинам не может выполнять свои обязательства, то его место занимает спикер парламента. Во время президентского срока глава государства не может состоять в партии, а спикер - это депутат парламента, принадлежащий к какой-либо политической организации. И по этой причине в случае президентского отпуска возникают юридические противоречия. Но помимо этого есть и множество других абсурдных моментов.

"Тогда надо назначать дополнительно на это время одного депутата в спикеры парламента. Например, он будет им летом, когда заседаний немного или вообще нет. Но когда президент возвращается с отпуска, то председатель парламента вновь становится депутатом. В общем будет большая юридическая неразбериха", - считает спикер Рийгикогу Эйки Нестор.

По мнению Нестора, есть три варианта решения проблемы. Первый вариант самой простой - это упразднить отпуск президента по аналогии с депутатским. Второй вариант - это уточнить формулировку конституции. В частности решить, может ли спикер парламента, в случае отпуска президента, выполнять как свои прямые обязанности, так и обязанности главы республики. Такой вариант помог бы избежать бессмысленной ротации депутатов парламента. И третий вариант - это дополнить закон формулировкой "Во время отпуска президент должен выполнять обязанности главы государства".

"Мне нравятся второй и третий варианты. При них у президента было бы меньше потерь", - отмечает Нестор.

По словам спикера парламента, правовая комиссия Рийгикогу в течении ближайших двух недель рассмотрит этот вопрос.