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Напавший с ножом на женщину в Пирита проведет в тюрьме десять лет

Дмитрий Труфанов. Фото: PM/Scanpix
Cегодня 07:33
Рубрика: Эстония

Накануне вступил в законную силу приговор суда в отношении 35-летнего Дмитрия Труфанова, который в мае 2015 года напал с ножом на женщину в столичном районе Пирита. Преступник проведет в тюрьме 10 лет.

В июне 2016 года Харьюский уездный суд приговорил 35-летнего Дмитрия Труфанова к 10 годам тюремного заключения, что на два года меньше, чем требовал прокурор. Позднее это решение не изменил Таллиннский окружной суд.

В понедельник, 6 февраля, Государственный суд не принял к рассмотрению кассационную жалобу защитника Труфанова. Таким образом обвинительный приговор вступил в законную силу.

Согласно обвинению, 5 мая 2015 года около 16 часов недалеко от перекрестка улиц Пурде и Казе в Пирита Труфанов напал на незнакомую ему 20-летнюю женщину. Он нанес ей два удара ножом в шею. Когда женщина упала, Труфанов продолжил наносить удары ножом, после чего сбежал. Получившей тяжелые травмы удалось позвонить в центр тревоги, также помощь ей оказали случайные прохожие.

Врачам удалось спасти жизнь пострадавшей.

На следующий день сотрудники Пыхьяской префектуры задержали Труфанова в качестве подозреваемого. Ранее Труфанова наказывали за грубое нарушение общественного порядка — он руками и ногами избил на улице женщину на автобусной остановке "Лаагна" в Ласнамяэ.

Сергей Михайлов
Редактор

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