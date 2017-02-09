Танк пророссийских сепаратистов в Луганской области. Октябрь 2014 года. Фото: AFP/Scanpix

Гражданин Эстонии Владимир Поляков, обвиняемый в участии в боевых действиях на территории Луганской области против украинских военных и выданный из Эстонии на Украину, может быть передан луганским сепаратистам в рамках обмена заключенными.

Об этом в четверг, 2 февраля, сообщило агентство BNS со ссылкой на Postimees.

"ЛНР (самопровозглашенная Луганская народная республика) добавила его в список. Представители СБУ (Службы безопасности Украины) уже побывали у него, чтобы получить согласие. Очень вероятно, что его обменяют", - сказала газете Postimees адвокат Полякова Татьяна Монтян, которая взялась за защиту Полякова, по ее словам, по просьбе эстонского евродепутата Яны Тоом.

Postimees не удалось получить подтверждение готовящегося обмена Полякова у самих сепаратистов, но, по сведениям журналистов российского издания "Новая газета", Поляков был добавлен в список людей, которых хотят обменять на одного из украинских военных.

Эстония приняла решение о выдаче Полякова в декабре 2015 года, а в конце июня прошлого года его экстрадировали на Украину, где эстонского гражданина обвиняют в участии в террористической организации. Согласно просьбе об экстрадиции, в июне 2014 года он вступил в террористическую организацию "Луганская Народная Республика", а в период с 13 июня по 9 июля и с 15 по 26 ноября 2014 года он, согласно подозрению, выполнял возложенные на него руководством террористической организации задачи, в том числе охрану незаконно занятых объектов и незаконно задержанных лиц.

Комментируя решение об экстрадиции, министр юстиции Урмас Рейнсалу связал его с глобальной проблемой терроризма. Он отметил, что Россия под видом так называемых народных республик создала на Украине "преступно-террористические формирования" в Луганске и Донецке, а выдача Полякова "позволит и другим странам твердо решить, что Украине следует помогать реальными действиями по борьбе с терроризмом и российской агрессией". Министр также отметил, что Эстония доверяет Украине как правовому государству и помогает ей в совершении справедливого судопроизводства, о чем свидетельствует выдача на Украину эстонского гражданина.

Адвокат Полякова Татьяна Монтян в ноябре сказала корреспонденту портала rus.err.ee, что она по-прежнему считает это дело политическим и что в нем нет доказательств. "Полякова обвиняют в участии в террористической организации. Но кто признал ЛНР террористической организацией?", - спросила адвокат.

Статья, по которой обвиняется Поляков, предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 15 лет. На прошлой неделе Киевский суд приговорил к 13 годам тюрьмы гражданина Бразилии Рафаэля Лусварги, в случае которого было доказано активное участие в боевых действиях на стороне ДНР с осени 2014 года до весны 2015 года. Поляков обвиняется по тем же статьям, по которым обвинялся гражданин Бразилии.