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Новым патроном Детской деревни SOS стала Кристи Каллас

Фото: Peeter Langovitš
Cегодня 15:16
Рубрика: Эстония

Совет Детской деревни SOS (SOS Lasteküla) назначил новым патроном организации Кристи Каллас, которая сменит на этом посту жену президента Тоомаса Хенрика Ильвеса — Иеву Ильвес.

Кристи Каллас обладает всеми качествами, чтобы быть представителем для детей, которым не повезло с их родителями, говорится в сообщении фонда.

Миссия, начатая госпожой Хелле Мери, когда жена действующего президента страны была покровителем Детской деревни SOS, была прервана в прошлом году, после того, как муж президента Керсти Кальюлайд не согласился выполнять эту роль.

"Выбор совета организации выпал на Кристи Каллас, потому что у него есть чувство миссии, она — хорошая жена, хорошая мать и бабушка, в эстонском обществе она является как видной, так и незаметной в то же время", - сказал исполнительный директор Детской деревни SOS Маргус Оро.

Главная задача патрона Детской деревни SOS заключается в инициировании и поддержке различных мероприятий, направленных на социальную помощь детям, оставшимся без попечения родителей, а также ознакомление широкой общественности с профессиональными приемными семьями, поддерживающими модель семьи.

Кристи Каллас более 30 лет работала врачом. Ей очень близка тема благотворительности, и она на протяжении многих лет поддерживает Детский фонд Клиники Тартуского университета. Через Фонд национальный фонд культуры Эстонии Кристи и Сийм Каллас поддерживают с помощью стипендий освещение истории Эстонии в театре.

Надежда Берсенёва
Редактор

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