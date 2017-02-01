Сборная Эстонии по хоккею с мячом крупно проиграла Канаде

Бенди - это интересно. Фото: Postimees/Scanpix

На проходящем в Швеции чемпионате мира по хоккею с мячом среди команд дивизиона В сборная Эстонии крупно проиграла Канаде.

Поединок состоялся в среду утром и завершился со счетом 8:0 в пользу канадцев, которые с 4 очками возглавляют турнирную таблицу подгруппы.

В среду вечером сборной Эстонии предстоит провести свой второй матч за день - на сей раз против национальной команды Нидерландов.

На первом этапе сборные второго эшелона разделены на две подгруппы. В первой выступают национальные команды Венгрии, Украины, Монголии и Японии, а во второй - сборные Канады, Нидерландов, Чехии, Китая, Сомали и Эстонии.