Газета: в действительности в Эстонии людей с ВИЧ может быть на 1500 меньше

Экспресс-тест на ВИЧ. Фото: Postimees/Scanpix

Эстония занимает первое место в Европе по числу людей с диагнозом ВИЧ: по состоянию на 30 декабря заболевание было диагностировано у 9492 жителей страны, однако на самом деле их может быть почти на 1500 меньше.

Postimees пишет, что из-за существовавшей до 2009 года двойной регистрации в год могло быть записано на 20-30% больше диагнозов, передает ERR Uudised.

По данным газеты, ошибка могла возникнуть из-за того, что до 2009 года в официальную статистику записывали и все анонимно выявленные случаи ВИЧ: то есть если человек, сделавший анонимное исследование, после результатов теста шел к врачу, то его случай мог быть записан два раза.

Также не исключено, что в пик эпидемии ВИЧ, в начале 2000-х, когда число новых случаев заражения ВИЧ в год достигало 800-1500, диагноз одного человека мог быть записан и три, и четыре раза, так как один и тот же человек в кабинетах анонимного тестирования мог получить позитивный результат несколько раз.

По оценке Всемирной организации здравоохранения двойные диагнозы могут составлять от 9% до 34%, а на основании расчетов главы центра инфекционных заболеваний и мониторинга наркомании Института развития здоровья Кристи Рюйтель максимально можно говорить о чуть более 20%.