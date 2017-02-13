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Центристскую партию поддерживает 80% русскоязычных избирателей

Фото: Postimees/Scanpix
Cегодня 13:36
Рубрика: Эстония

Лидирующую по степени поддержки среди политических сил Эстонии Центристскую партию в основном поддерживают избиратели-неэстонцы. В то время как cреди эстонцев партию поддерживает лишь 20% избирателей, среди русскоязычных избирателей центристов поддерживает 79%, выяснилось в ходе опроса, проведенного Turu-Uuringute AS по заказу Эстонского телерадиовещания (ERR) в период с 19 по 31 января.

В Ида-Вирумаа у Центристской партии наиболее сильная позиция — в этом регионе поддержка избирателей составила 55%. В Таллинне этот показатель тоже выше среднего — 36%, сообщил портал uudised.err.ee.

Однако, по сравнению с предыдущими периодами, поддержка партии в Ида-Вирумаа несколько снизилась — в ноябре она составляла 70%, в декабре — 64%. За счет этого поддержка по всем регионам распределилась более равномерно, и ни один из рассматриваемых регионов не оказал поддержку ниже 20%.

Кроме центристов русскоязычные избиратели поддерживают Социал-демократическую партию (SDE). Стоит отметить, что уровень поддержки этой партии со стороны эстонских и русскоязычных избирателей примерно одинаковый (10% и 9% соответственно).

Руководитель исследования, социолог Юхан Кивиряхк, отметил, что предпочтения эстонских и неэстонских избирателей отличаются уже много лет.

"Это нельзя связывать только с событиями "бронзовой ночи" десятилетней давности. У центристов была большая поддержка русскоязычных избирателей еще до этого. Однако, безусловно, те события свели к минимуму поддержку реформистов со стороны неэстонцев", - отметил социолог.

Он также добавил, что поддержка неэстонцев связана и с осознанной политикой Центристской партии, которая направлена на интересы этой группы избирателей, в то время как другие партии их игнорируют.

Согласно опубликованному в субботу всеэстонскому опросу, самая популярная партия Эстонии — Центристская партия, получившая поддержку 31% избирателей, на втором месте — Партия реформ, которую поддержали 25%, SDE получила поддержку от 10%, EKRE — 9%, Свободная партия — 7%, IRL — 6%.

Дина Малова
Редактор

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