В прошлом году в Эстонии в продажу поступили более тысячи новых пищевых добавок

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За прошлый год список пищевых добавок в магазинах Эстонии пополнился более чем на тысячу наименований.

Об этом в понедельник, 20 февраля, сообщила служба новостей "Радио 4" со ссылкой на данные Ветеринарно-пищевого департамента.

По данным издания Eesti Päevaleht, в этом году ведомство намерено взять рынок пищевых добавок под свой контроль и чаще, чем прежде, отправлять образцы товара в лабораторию на анализ.

К проверкам будет привлечен и Департамент лекарств, который, в случае необходимости, сможет воспользоваться возможностями зарубежных лабораторий.

В этом году в обязательном порядке внимание будет уделено добавкам с витамином D и препаратам для снижения веса.