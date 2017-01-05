В ДТП у Балтийского вокзала в Таллинне пострадали двое
В среду поздно вечером около 22:00 в районе Балтийского вокзала столкнулись три автомобиля. В результате ДТП пострадали два человека.
По предварительным данным, автомобиль Renault, ехавший со стороны города по Тоомпуйестеэ, столкнулся с выезжавшей со стороны отеля BMW, передает служба новостей "Радио 4".
Вследствие столкновения транспортные средства отбросило на полосу встречного движения, по которой в это время ехал автомобиль Volkswagen.
В ДТП пострадали два человека - водители Renault и BMW. Обоих пострадавших доставили в больницу. Водитель Volkswagen остался невредимым.
Как сообщают в полиции, все три водителя были трезвыми.
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