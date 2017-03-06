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Юрий Воробей в суде признался в убийстве Таранкова

Юрий Воробей Фото: ERR
Cегодня 11:39
Рубрика: Эстония

Представший в понедельник, 27 февраля, перед судом в Хаапсалуском судебном доме Пярнуского уездного суда Юрий Воробей признал себя виновным в убийстве предполагаемого лидера преступного мира Эстонии Николая Таранкова.

Госпрокурор Вахур Верте сделал обзор обвинения и после этого Воробей (36) сказал, что признает себя виновным в убийстве, передает ERR Uudised.

Адвокат подсудимого – Ааду Луберг.

Согласно обвинению, 14 сентября в ходе ссоры в деревне Саунья Ляэнеского уезда Воробей застрелил Николая Таранкова (63).

"Его задержали 22 сентября до похорон Николая Таранкова", - сказал руководитель бюро по борьбе с организованной преступностью Центральной криминальной полиции Рене Каннисте.

По ходатайству прокуратуры Воробей был взят под стражу.

Тело 63-летнего Николая Таранкова, который с 90-х годов считался лидером преступного мира Эстонии, со следами насильственной смерти было обнаружено под Хапсаалу 14 сентября в припаркованном в лесу автомобиле.

Как сообщил порталу ERR.ee представитель Центральной криминальной полиции Аго Лейс, Воробей действовал в одиночку. Преступление он совершил умышленно. "Мотивов было много. Главный – личная обида. Давние знакомые перестали понимать друг друга. У обвиняемого были в отношении Таранкова определенные ожидания. Он ждал помощи, но Таранков отказался ее предоставить", – пояснил Лейс.

Согласно Пенитенциарному кодексу, обвиняемому грозит от шести до 15 лет тюрьмы.

Ирина Киреева
Редактор

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