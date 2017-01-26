В среду в Пыхья-Таллинне произошла цепная авария, пострадал ребенок

Ведущие передачи обсудили культурные и исторические разногласия между русскими и эстонцами Эстонии с депутатом городского собрания Силламяэ Олегом Култаевым и журналистом издания "Северное Побережье" Теэтом Корстеном. Журналист считает оскорбительным для эстонцев празднование 9 мая, в то время как депутат горсобрания не видит ничего странного в праздновании святого для русских праздника.