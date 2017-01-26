В среду в Пыхья-Таллинне произошла цепная авария, пострадал ребенок
В среду в Таллинне произошла цепная авария, пострадал 6-летний ребенок.
ДТП произошло в 16:50 на улице Ситси. Автомобиль Volkswagen Golf, за рулем которого был 33-летний мужчина, въехал сзади в автомобиль Mazda CX-7, которым управляла 39-летняя женщина. От удара Mazda отбросило в остановившийся впереди автомобиль Ford Transit, за рулем которого был 39-летний мужчина.
Пассажира Mazda – 6-летнюю девочку – доставили в детскую больницу на проверку состояния.
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