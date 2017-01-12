В этом году число "Языковых кафе" удвоится

В наступившем году так называемые "Языковые кафе" вновь откроют свои двери и примут в два раза больше посетителей. Проект Фонда интеграции и миграции по изучению эстонского языка набирает обороты. Однако уязвимые места есть - попасть на бесплатные языковые курсы от фонда - задача не из простых. Ждать приглашения приходится до полутора лет, передает «Актуальная камера».

"Языковые кафе" завоевывают популярность у тех, кто нацелен выучить государственный язык. Организует встречи Фонд интеграции и миграции "Наши люди". Для всех желающих вход в эту образовательную закусочную - бесплатный. Постоянные посетители уверены: выучить эстонский в такой неформальной обстановке куда проще, чем на курсах. К тому же в этом году подобных кафе будет в два раза больше, чем в прошлом.

"На курсах упор делается на грамматику, на грамматические основы, правила. В то же время доля живого общения, разговоров с носителями языка, невелика. Именно поэтому языковые кафе мне нравятся больше. Там присутствует живое общение", - рассказала посетительница "Языкового кафе" Галина Помазнева.

"Если в прошлом году было 10-15 кафе, то в 2017 мы это число, как минимум, удваиваем. В этом году мы планируем открывать порядка 30 языковых кафе в разных уездах страны. Курсы же охватят примерно 2000 человек", - пояснил глава Фонда интеграции и миграции "Наши люди" Дмитрий Бурнашев.

Вот только ждать приглашения на бесплатные курсы от Фонда интеграции и миграции приходится месяцами. Вот только несколько откликов пользователей социальных сетей:

"Я зарегистрировалась в 2015 году, так ничего и не пришло. Может быть надо еще раз регистрироваться?"

"Отучилась на самых первых, организованных MISA, курсах. Осталась недовольна материалами, грамматика была нулевая. Сдать экзамен было возможно только после прохождения дополнительных платных курсов"

"Я думала, ждать придется только полгода, а в итоге ответ пришел только через полтора года. Я очень довольна, оно того стоило. Сейчас я хочу выучить язык, знать его, понимать и все-таки очень хочу сдать на гражданство", - рассказала посетительница бесплатных курсов эстонского языка от MISA Вера.

"Безусловно, тот опыт, который мы получили на момент первой регистрации, будет учтен. И в дальнейшем, нам хотелось бы избежать таких длинных очередей на курсы", - прокомментировал Бурнашев.

В наступившем году государство потратит на обучение эстонскому языку 1,6 млн евро. Хватит ли этих средств на всех желающих освоить государственный язык - покажет время.