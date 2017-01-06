logo
UUDISED
Kõik 24h uudised
Kultuur
AK
Eesti uudised
Sport
Värsked raadiouudised
Välisuudised
Meelelahutus
rus.err.ee
Majandus
Teadus
news.err.ee
Arvamus
Ilm
Viipekeelsed
TV
ETV
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Otse
Saated
Lastejaam
Järelvaatamine
Saatekava
ETV+
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
RAADIO
Vikerraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Muusika
POOD
Uudised
Kõik 24h uudised
Värsked raadiouudised
AK
Eesti uudised
Välisuudised
Majandus
Arvamus
Teadus
Kultuur
Meelelahutus
Sport
Ilm
rus.err.ee
news.err.ee
Viipekeelsed
ETV
Avaleht
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Avaleht
Lastejaam
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
ETV+
Главная страница
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
Vikerraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Esileht
Muusika
Pood

Паром Tõll через неделю должен отправиться из Польши в Эстонию

Паром Tõll. Фото: praamid.ee
Cегодня 13:02
Рубрика: Эстония

Перенесенная на начало января приемка строящегося на польской судоверфи Remontowa парома Tõll состоится в первой неделе января. И уже во второй половине января новый паром может выйти на линию между материком и островами.

Ожидалось, что паром Tõll, строящийся на польской судоверфи, будет принят еще до Рождества, но эти планы не реализовались и находившийся в Польше эстонский экипаж приехал на праздники домой. Однако уже на второй день после Рождества часть экипажа вернулась в Польшу, остальные члены экипажа прибудут туда в первые дни нового года, чтобы через неделю паром смог начать путь из Польши в Эстонию.

"Точная дата принятия парома выяснится в ближайшие дни. Экипаж не хочет возвращаться домой без судна", - сказал член правления TS Laevad Кайдо Падар новостному порталу ERR.

Предполагается, что паром Tõll отправится из Польши 5-6 января. "Он быстро прибудет в Эстонию, через двое суток должен быть здесь", - добавил Падар.

Согласно планам, паром Tõll во второй половине января выйдет на линию Виртсу-Куйвасту.

Еще на одной турецкой судоверфи завершается строительство парома Tiiu, в первой половине января должны начаться его испытания на воде, которые будут длиться до полутора месяцев. Если все пойдет по плану, то в середине февраля Tiiu начнет свой путь в Эстонию и к середине марта должен прибыть на место. Tiiu будет обслуживать линию Рохукюла-Хельтермаа.

Строящийся на другой польской судоверфи паром Piret, который будет обслуживать линию Виртсу-Куйвасту, должен прибыть в Эстонию к концу марта.

"План такой, что все паромы к концу марта должны выйти на свои линии", - сказал Падар.

Надежда Берсенёва
Редактор

Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}

Сообщение отправлено

Этот IP - адрес имеет ограниченный доступ
На ту же тему

Там нет комментариев. Будьте первым!

Ответить на комментарий

+{{childComment.ReplyToName}}:
Ответить на комментарий
Ответить

Laadi juurde ({{take2}})
Комментирование разрешено только после регистрации!Olete sisseloginud kui {{userAlias}}
Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}
Autendi ja kommenteeri ID-kaardiga.
Оставить комментарий

Последние новости

Последние 24 часа

Актуальная камера

foto
Актуальная камера 29.12.2016 (20:00)

Новости Эстонии

foto
Полиция родителям: интересуйтесь, как проводит время ваш ребенок!
 foto
Цены Uber и Taxify в новогоднюю ночь могут вырасти в несколько раз
 foto
Правительство одобрило создание семи укрупненных волостей

Зарубежные новости

foto
Российские и европейские парламентарии, включая Яну Тоом, встретились с Асадом
 foto
Россияне назвали своими главными друзьями Белоруссию и Казахстан