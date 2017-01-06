Паром Tõll сможет через неделю отправиться из Польши в Эстонию

Паром Tõll. Фото: praamid.ee

Перенесенная на начало января приёмка строящегося на польской судоверфи Remontowa парома Tõll состоится в первой неделе января. И уже во второй половине января новый паром может выйти на линию между материком и островами.

Ожидалось, что паром Tõll, строящийся на польской судоверфи, будет принят еще до Рождества, но эти планы не реализовались и находившийся в Польше эстонский экипаж приехал на праздники домой. Однако уже на второй день после Рождества часть экипажа вернулась в Польшу, остальные члены экипажа прибудут туда в первые дни нового года, чтобы через неделю паром смог начать путь из Польши в Эстонию.

"Точная дата принятия парома выяснится в ближайшие дни. Экипаж не хочет возвращаться домой без судна", - сказал член правления TS Laevad Кайдо Падар новостному порталу ERR.

Предполагается, что паром Tõll отправится из Польши 5-6 января. "Он быстро прибудет в Эстонию, через двое суток должен быть здесь", - добавил Падар.

Согласно планам, паром Tõll во второй половине января выйдет на линию Виртсу-Куйвасту.

Еще на одной турецкой судоверфи завершается строительство парома Tiiu, в первой половине января должны начаться его испытания на воде, которые будут длиться до полутора месяцев. Если все пойдет по плану, то в середине февраля Tiiu начнет свой путь в Эстонию и к середине марта должен прибыть на место. Tiiu будет обслуживать линию Рохукюла-Хельтермаа.

Строящийся на другой польской судоверфи паром Piret, который будет обслуживать линию Виртсу-Куйвасту, должен прибыть в Эстонию к концу марта.

"План такой, что все паромы к концу марта должны выйти на свои линии", - сказал Падар.